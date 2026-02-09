L avvicendamento degli operai in una fabbrica

SOLUZIONE: TURNAZIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L avvicendamento degli operai in una fabbrica" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L avvicendamento degli operai in una fabbrica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Turnazione? La turnazione rappresenta il sistema che permette di alternare il personale in una fabbrica, garantendo che le attività continuino senza interruzioni. Attraverso questo meccanismo, gli operai cambiano turno, assicurando una presenza costante e un funzionamento efficiente. È un metodo fondamentale per gestire il lavoro su più turni, mantenendo l'organizzazione e la produttività dell'azienda.

La soluzione associata alla definizione "L avvicendamento degli operai in una fabbrica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L avvicendamento degli operai in una fabbrica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Turnazione:

T Torino U Udine R Roma N Napoli A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L avvicendamento degli operai in una fabbrica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

