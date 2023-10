Un ascensore in fabbrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ascensore in fabbrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MONTACARICHI

Significato/Curiosita : Un ascensore in fabbrica

Il grande ascensore di cristallo (charlie and the great glass elevator) è il seguito del famoso libro la fabbrica di cioccolato di roald dahl. charlie... Il grandedi cristallo (charlie and the great glass elevator) è il seguito del famoso libro ladi cioccolato di roald dahl. charlie... Un ascensore (montacarichi se trattasi di macchina il cui uso sia invece destinato al sollevamento di merci e oggetti) è un impianto in grado di sollevare persone da un piano all'altro di un edificio o da livelli diversi di una costruzione o di una struttura. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

