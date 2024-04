La Soluzione ♚ Fabbrica di datteri La definizione e la soluzione di 7 lettere: Fabbrica di datteri. PALMETO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fabbrica di datteri: Il palmeral de Elche è un giardino di palme che si trova ad Elche in provincia di Alicante (Spagna) integrato nell'ambiente urbano della città. È il palmeto più grande d'Europa, superato nel mondo solo da alcuni palmeti arabi, e nel 2000 è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il palmeral de Elche è un giardino di palme che si trova ad Elche in provincia di Alicante (Spagna) integrato nell'ambiente urbano della città. È il palmeto più grande d'Europa, superato nel mondo solo da alcuni palmeti arabi, e nel 2000 è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. vasca ( approfondimento) f sing (pl.: vasche) gran vaso a forma di tazza che raccoglie l'acqua della fontana; tazza vasca da bagno: recipiente per l'acqua in cui sdraiarsi e fare il bagno recipiente di muratura, di pietra o di lamiera per contenervi l'acqua (agricoltura) costruzione di forma quadrangolare in pietra in cui nel palmeto si mette l'uva pigiata, come in un tino per la fermentazione Sillabazione và | sca Pronuncia IPA: /'vaska/ Etimologia / Derivazione forse dal latino vasculum, diminutivo di vas ossia "vaso" Sinonimi bagno, piscina, tinozza, fontana, cisterna, bacino, bagnarola, serbatoio, lavatoio, tazza Alterati (diminutivo) vaschetta Altre Definizioni con palmeto; fabbrica; datteri; Verdeggia nell oasi; I colletti blu in fabbrica; Lo umanoide in fabbrica; Fabbrica in cui si consumano orzo e luppolo; Alberi che dànno datteri; Cerca altre soluzioni cruciverba

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Fabbrica di datteri' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.