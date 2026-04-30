Il Dahl che ha scritto La fabbrica di cioccolato

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Dahl che ha scritto La fabbrica di cioccolato' è 'Roald'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROALD

Perché la soluzione è Roald? Roald Dahl è l'autore britannico che ha scritto la celebre opera La fabbrica di cioccolato, un racconto ricco di fantasia e avventure. La sua capacità di creare mondi immaginari e personaggi indimenticabili ha influenzato molte generazioni di lettori. Con uno stile unico e coinvolgente, Dahl ha saputo combinare umorismo e insegnamenti morali, rendendo le sue storie accessibili e affascinanti. La sua firma letteraria rimane ancora oggi tra le più amate nel panorama della letteratura per ragazzi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Dahl che ha scritto La fabbrica di cioccolato". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Il Dahl che ha scritto La fabbrica di cioccolato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Roald

Quando la definizione "Il Dahl che ha scritto La fabbrica di cioccolato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Dahl che ha scritto La fabbrica di cioccolato" conferma che la soluzione 'Roald' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Roald

R Roma O Otranto A Ancona L Livorno D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Dahl che ha scritto La fabbrica di cioccolato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Roald' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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