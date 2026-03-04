Centro del Veneto che deve il suo nome a un antica fabbrica romana di frecce

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Centro del Veneto che deve il suo nome a un antica fabbrica romana di frecce' è 'Concordia Sagittaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONCORDIA SAGITTARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Centro del Veneto che deve il suo nome a un antica fabbrica romana di frecce" corrisponde a una soluzione formata da 19 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Centro del Veneto che deve il suo nome a un antica fabbrica romana di frecce". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Concordia Sagittaria? Concordia Sagittaria è una città situata nel cuore del Veneto, conosciuta per la sua storia antica e il legame con un sito di produzione di armi di epoca romana. Il suo nome richiama l’armoniosa convivenza e la presenza di un importante insediamento legato all’artigianato e alle attività militari dell’antica Roma. La località conserva tracce di quel passato e testimonianze archeologiche di un passato glorioso. La città rappresenta un importante punto di riferimento culturale e storico nella regione.

Quando la definizione "Centro del Veneto che deve il suo nome a un antica fabbrica romana di frecce" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Centro del Veneto che deve il suo nome a un antica fabbrica romana di frecce" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Concordia Sagittaria:

C Como O Otranto N Napoli C Como O Otranto R Roma D Domodossola I Imola A Ancona S Savona A Ancona G Genova I Imola T Torino T Torino A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Centro del Veneto che deve il suo nome a un antica fabbrica romana di frecce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

