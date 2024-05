: Turno (in latino Turnus) è l'antagonista di Enea nell'Eneide, il poema di Virgilio che narra delle avventure dell'eroe troiano dalla sua fuga da Troia, dopo che gli Achei l'avevano conquistata incendiandola, fino al suo approdo nel Lazio, presso l'antica città di Laurento, dove avrebbe dovuto sposare la figlia di Latino, Lavinia, già promessa al re dei Rutuli, che è appunto Turno. .

Italiano: Sostantivo: turno m sing (pl.: turni) . avvicendamento di diverse persone o gruppi nello svolgere una determinata azione, un lavoro e/o una mansione alternandosi "Sei di turno stamattina".. (per estensione) momento e durata di questa azione il turno serale è stato lunghissimo.. (familiare) anche in coda, è più o meno una prenotazione presso un bar, un negozio, un esercente in genere aspetta che venga il tuo turno.