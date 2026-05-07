Operai specializzati in lavori di impermeabilizzazione

Anna Spiotta | 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Operai specializzati in lavori di impermeabilizzazione' è 'Asfaltisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASFALTISTI

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Perché la soluzione è Asfaltisti? Gli asfaltisti sono operai specializzati che si occupano di applicare materiali impermeabilizzanti su superfici come strade, tetti o fondazioni. La loro competenza consiste nel preparare correttamente le superfici, scegliendo e stendendo i prodotti più adatti per garantire la protezione dagli agenti atmosferici e prevenire infiltrazioni d'acqua. Utilizzano strumenti specifici e tecniche precise per assicurare un risultato duraturo e di qualità. La loro attività è fondamentale per preservare l'integrità strutturale degli edifici e delle infrastrutture.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Operai specializzati in lavori di impermeabilizzazione". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Operai specializzati in lavori di impermeabilizzazione nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Asfaltisti

In presenza della definizione "Operai specializzati in lavori di impermeabilizzazione", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Operai specializzati in lavori di impermeabilizzazione" conferma che la soluzione 'Asfaltisti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Asfaltisti

A Ancona
S Savona
F Firenze
A Ancona
L Livorno
T Torino
I Imola
S Savona
T Torino
I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Operai specializzati in lavori di impermeabilizzazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Asfaltisti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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