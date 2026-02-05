Il dio indù con testa di elefante e quattro braccia

SOLUZIONE: GANESA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il dio indù con testa di elefante e quattro braccia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il dio indù con testa di elefante e quattro braccia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Ganesa? Ganesa è una divinità indù riconosciuta per la sua testa di elefante e le quattro braccia, simbolo di saggezza e potere. È venerato come il dio della conoscenza, della rimuovere gli ostacoli e dell'inizio di nuove imprese. La sua immagine rappresenta l'intelligenza e la forza spirituale, ed è molto amato nei rituali e nelle celebrazioni religiose indù.

In presenza della definizione "Il dio indù con testa di elefante e quattro braccia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il dio indù con testa di elefante e quattro braccia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ganesa:

G Genova A Ancona N Napoli E Empoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il dio indù con testa di elefante e quattro braccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

