Il conducente che siede sull elefante

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il conducente che siede sull elefante' è 'Cornac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORNAC

Perché la soluzione è Cornac? CORNAC è il nome che identifica la figura del conducente che si trova sopra l’elefante. Questa persona ha il compito di guidare e controllare l’animale durante le passeggiate o le attività di lavoro, spesso in ambienti naturali o nelle zone turistiche. La presenza di un CORNAC è fondamentale per garantire sicurezza e ordine durante il trasporto o le esibizioni, assumendo un ruolo di grande responsabilità. La sua funzione si collega strettamente alla posizione e alle attività dell’elefante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il conducente che siede sull elefante". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Il conducente che siede sull elefante nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cornac

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il conducente che siede sull elefante" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il conducente che siede sull elefante" conferma che la soluzione 'Cornac' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cornac

C Como O Otranto R Roma N Napoli A Ancona C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il conducente che siede sull elefante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cornac' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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