Una divinità indiana con quattro braccia

La soluzione di 5 lettere: VISNU

Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.

Curiosità su Una divinita indiana con quattro braccia: Siva; adattato con grafia inglese in shiva) è una divinità maschile post-vedica, marito della dea kali e erede diretta della divinità pre-aria, successivamente... Visnù (è usato anche l'adattamento parziale Visnu; devanagari: , Viu; adattato con grafia inglese in Vishnu) è una divinità maschile vedica che nei secoli appena precedenti la nostra era assorbì altre figure divine come Purua, Prajapati, Narayaa e Ka, acquisendo, nella tradizione epica del Mahabharata, la figura divina protettrice del mondo e del Dharma e, nella letteratura religiosa post-epica, la volontà di intervenire per proteggere i suoi devoti. Assorbendo l'antico culto di Vasudeva divenne uno dei culti principali dell'induismo conosciuto come visnuismo (o vaisnavismo, dall'aggettivo sanscrito vaiava, "devoto a ...

