Il dio con la testa di sciacallo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il dio con la testa di sciacallo' è 'Anubi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANUBI

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Perché la soluzione è Anubi? Anubi è una divinità dell'antico Egitto conosciuta per la sua testa di sciacallo, simbolo di morte e protezione delle anime nell'aldilà. Spesso raffigurato mentre sorveglia i rituali funebri, il suo ruolo principale riguarda la guida delle anime e la pesatura del cuore dei defunti. La sua immagine evoca il collegamento tra vita e morte, rappresentando la giustizia e la transizione verso l'eternità. La figura di Anubi è fondamentale nel pantheon egizio, incarnando il mistero dell'aldilà.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il dio con la testa di sciacallo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il dio con la testa di sciacallo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Anubi

Se la definizione "Il dio con la testa di sciacallo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il dio con la testa di sciacallo" conferma che la soluzione 'Anubi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Anubi

A Ancona N Napoli U Udine B Bologna I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il dio con la testa di sciacallo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Anubi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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