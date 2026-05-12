L insieme delle ossa della testa

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L insieme delle ossa della testa' è 'Cranio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRANIO

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Perché la soluzione è Cranio? Il cranio è l'insieme delle ossa che costituiscono la testa di un essere umano o di un animale. Questa struttura ossea protegge il cervello, organo essenziale per il sistema nervoso centrale, e sostiene le parti del viso come occhi, naso e bocca. La conformazione del cranio varia tra le diverse specie e individui, adattandosi alle esigenze funzionali e evolutive. La sua forma e composizione sono fondamentali per la protezione e il corretto funzionamento degli organi sensoriali e del sistema nervoso centrale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L insieme delle ossa della testa". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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L insieme delle ossa della testa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cranio

In presenza della definizione "L insieme delle ossa della testa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L insieme delle ossa della testa" conferma che la soluzione 'Cranio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cranio

C Como R Roma A Ancona N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L insieme delle ossa della testa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cranio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La scatola che racchiude il cervelloComprende le ossa parietaliSommità del teschioLa testa fra le ossaL insieme di tutte le ossaL insieme delle ossaInsieme di ossa dentro la boccaLa testa del gorilla