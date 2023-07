Lo fu anche Churchill - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fu anche Churchill. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SIR

Significato/Curiosita : Lo fu anche churchill

Nella seconda guerra mondiale; fu anche leader del partito conservatore per quindici anni, dal 1940 al 1955. churchill nacque in una famiglia aristocratica... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sir (disambigua). questa voce sugli argomenti società e nobiltà è solo un abbozzo. contribuisci... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Lo fu anche Churchill : anche; churchill; C è anche quella meteorologica; La forniscono anche le pecore; È conosciuta anche come nontiscordardimé; Lo è anche la di; Neanche per idea; Il si di churchill ; Le promise churchill nel con il sangue; Incantevole percorso sul lago di Garda che churchill definì l ottava meraviglia del mondo; Il partito di churchill ; Lo fu anche Winston churchill ;

Cerca altre Definizioni