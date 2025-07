Indica il percorso da fare nei cruciverba: la soluzione è Navigatore Satellitare

La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Indica il percorso da fare' è 'Navigatore Satellitare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NAVIGATORE SATELLITARE

Curiosità e Significato di Navigatore Satellitare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 21 lettere Navigatore Satellitare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Navigatore Satellitare? Un navigatore satellitare è un dispositivo che utilizza i segnali dei satelliti per guidarti durante un viaggio, indicando il percorso più rapido o più comodo per arrivare a destinazione. È come avere un assistente sempre con te che ti aiuta a orientarti, anche in zone sconosciute. Quindi, quando ti chiedono di indicare il percorso da fare, puoi affidarti a questo utile strumento digitale.

Come si scrive la soluzione Navigatore Satellitare

Hai trovato la definizione "Indica il percorso da fare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

A Ancona

V Venezia

I Imola

G Genova

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

S Savona

A Ancona

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

