Lo boscosa regione che fu covo del brigantaggio calabrese
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo boscosa regione che fu covo del brigantaggio calabrese' è 'Sila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Sila? La SILA è una vasta area boschiva in Calabria, famosa per aver ospitato i briganti in epoca passata. Le sue foreste fitte e silenziose conservano tracce di un passato turbolento, diventando oggi un luogo di natura e storia da scoprire. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo boscosa regione che fu covo del brigantaggio calabrese
- Risposta: SILA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SLA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Lo boscosa regione che fu covo del brigantaggio calabrese: risposta da 4 lettere
Se la definizione "Lo boscosa regione che fu covo del brigantaggio calabrese" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Sila. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.