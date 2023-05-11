Lo boscosa regione che fu covo del brigantaggio calabrese

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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SILA

Perchè la soluzione è Sila? La SILA è una vasta area boschiva in Calabria, famosa per aver ospitato i briganti in epoca passata. Le sue foreste fitte e silenziose conservano tracce di un passato turbolento, diventando oggi un luogo di natura e storia da scoprire. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo boscosa regione che fu covo del brigantaggio calabrese
  • Risposta: SILA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    SLA
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A
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Lo boscosa regione che fu covo del brigantaggio calabrese: risposta da 4 lettere

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