Lo boscosa regione che fu covo del brigantaggio calabrese

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo boscosa regione che fu covo del brigantaggio calabrese' è 'Sila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S I L A

Perchè la soluzione è Sila? La SILA è una vasta area boschiva in Calabria, famosa per aver ospitato i briganti in epoca passata. Le sue foreste fitte e silenziose conservano tracce di un passato turbolento, diventando oggi un luogo di natura e storia da scoprire. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo boscosa regione che fu covo del brigantaggio calabrese

Lo boscosa regione che fu covo del brigantaggio calabrese Risposta: SILA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: S L A

Inizia con: S

S Finisce con: A

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Lo boscosa regione che fu covo del brigantaggio calabrese: risposta da 4 lettere

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