La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quelle di cioccolato si rompono a Pasqua' è 'Uova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UOVA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quelle di cioccolato si rompono a Pasqua" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quelle di cioccolato si rompono a Pasqua". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Uova? Le uova di cioccolato sono spesso associate alla Pasqua e vengono rotte durante le festività per celebrare la tradizione. Sono simbolo di rinascita e buon augurio, e il loro consumo rappresenta un momento di gioia per grandi e piccini. Durante la festa, molte persone scambiano uova di cioccolato, rendendo questa tradizione ancora più speciale e condivisa.

Quelle di cioccolato si rompono a Pasqua nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Uova

Questa pagina è dedicata alla definizione "Quelle di cioccolato si rompono a Pasqua" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quelle di cioccolato si rompono a Pasqua" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Uova:

U Udine O Otranto V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quelle di cioccolato si rompono a Pasqua" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

