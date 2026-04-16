La festa con colombe e uova di cioccolato

Home / Soluzioni Cruciverba / La festa con colombe e uova di cioccolato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La festa con colombe e uova di cioccolato' è 'Pasqua'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASQUA

Perché la soluzione è Pasqua? La Pasqua rappresenta una delle festività più importanti del calendario cristiano, celebrata con riti religiosi e tradizioni popolari. È caratterizzata dall'uso di simboli come le colombe, simbolo di pace e dello spirito santo, e le uova di cioccolato, che richiamano la rinascita e la vita nuova. Questa ricorrenza unisce la spiritualità alla convivialità, coinvolgendo famiglie e comunità in momenti di condivisione e gioia. La celebrazione si svolge in un clima di rinnovamento e speranza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La festa con colombe e uova di cioccolato". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La festa con colombe e uova di cioccolato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pasqua

Quando la definizione "La festa con colombe e uova di cioccolato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La festa con colombe e uova di cioccolato" conferma che la soluzione 'Pasqua' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pasqua

P Padova A Ancona S Savona Q Quarto U Udine A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La festa con colombe e uova di cioccolato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pasqua' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La grande festa della ResurrezioneÈ famosa per i giganteschi busti di pietraCosì è anche detta la Domenica delle PalmeFesta che ricorda le uovaLa festa con le uovaLe api che depongono uovaDue uova all occhio diUn responsabile della festa