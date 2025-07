Si rompono fra due persone in lotta nei cruciverba: la soluzione è Ponti

PONTI

Curiosità e Significato di Ponti

La soluzione Ponti di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ponti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ponti? PONTI si riferisce a strutture che collegano due punti distanti, facilitando il passaggio tra due luoghi. Nella vita quotidiana, i ponti rappresentano anche simboli di connessione e dialogo tra persone o gruppi, superando barriere e conflitti. Quando due persone si trovano in lotta, un ponte può essere la soluzione per ristabilire il dialogo e ricucire le differenze.

Come si scrive la soluzione Ponti

Hai trovato la definizione "Si rompono fra due persone in lotta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

N Napoli

T Torino

I Imola

