Sono meno care del... caviale nei cruciverba: la soluzione è Uova Di Lompo

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono meno care del... caviale

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Sono meno care del... caviale' è 'Uova Di Lompo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UOVA DI LOMPO

Curiosità e Significato... La soluzione Uova Di Lompo di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Uova Di Lompo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Uova Di Lompo? Le uova di lombo sono le uova di alcuni pesci, come il merluzzo, molto più economiche e accessibili rispetto al pregiato caviale di storione. Sono amate in cucina per la loro versatilità e gusto delicato, offrendo un’alternativa più conveniente senza rinunciare a bontà e qualità. Sono un esempio di come alcune “uova” possano essere meno costose, ma comunque gustose.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Meno del necessarioCosì sono detti gli abitanti del Vicino OrienteLo sono i riti del rabbinoCi sono anche quelli del Tesorodel Vallo: ne sono famosi i pescatori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Sono meno care del... caviale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

U Udine

O Otranto

V Venezia

A Ancona

D Domodossola

I Imola

L Livorno

O Otranto

M Milano

P Padova

O Otranto

E R A N A P L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PLANARE" PLANARE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.