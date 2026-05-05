Quelle nei polsi possono tremare

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quelle nei polsi possono tremare' è 'Vene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VENE

Perché la soluzione è Vene? Le vene sono strutture anatomiche che si trovano nei polsi, dove spesso si manifestano con un tremolio visibile. Questo fenomeno può essere causato dalla pulsazione del sangue che scorre attraverso di esse, rendendo evidente il movimento sotto la pelle. La presenza di vene evidenti nei polsi può essere normale o indicare un'aumentata circolazione sanguigna, soprattutto durante l'attività fisica o in condizioni di stress. La loro visibilità varia da persona a persona e dipende da diversi fattori fisiologici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quelle nei polsi possono tremare". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Quelle nei polsi possono tremare nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Vene

Questa pagina è dedicata alla definizione "Quelle nei polsi possono tremare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quelle nei polsi possono tremare" conferma che la soluzione 'Vene' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Vene

V Venezia E Empoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quelle nei polsi possono tremare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vene' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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