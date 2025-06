Si rompono sugli scogli nei cruciverba: la soluzione è Onde

ONDE

Curiosità e Significato di Onde

Vuoi sapere di più su Onde? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Onde.

Perché la soluzione è Onde? Le onde sono movimenti di acqua che si formano in mare o negli oceani, creando altezze e discese continue. Sono generate dal vento e si propagano sulla superficie, spesso rompendosi sugli scogli. Questi impulsi d’acqua sono fondamentali per il clima e l’ecosistema marino, e rappresentano anche una meravigliosa immagine della natura in azione, che incanta chi le osserva da vicino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le captano le antenneFanno dondolare la barcaFanno rollare e beccheggiareSi infrangono sugli scogliSi posa spesso sugli scogliSi attaccano agli scogli

Come si scrive la soluzione Onde

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R E L O P C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERICOLO" PERICOLO

