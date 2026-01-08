Dev essere alto quello dell olio per friggere

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Dev essere alto quello dell olio per friggere' è 'Punto Di Fumo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUNTO DI FUMO

Perché la soluzione è Punto Di Fumo? Il termine indica la temperatura alla quale l'olio inizia a emettere fumo, segnale che ha raggiunto il limite di riscaldamento. È importante conoscerlo per evitare che l'olio bruci e si alteri, compromettendo il sapore e la sicurezza del cibo. Quando si frigge, bisogna mantenere la temperatura sotto questa soglia. Solo così si ottiene un risultato ottimale senza rischi di fumo eccessivo o danni alla salute.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dev essere alto quello dell olio per friggere" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dev essere alto quello dell olio per friggere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Quando la definizione "Dev essere alto quello dell olio per friggere" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dev essere alto quello dell olio per friggere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Punto Di Fumo:

P Padova U Udine N Napoli T Torino O Otranto D Domodossola I Imola F Firenze U Udine M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dev essere alto quello dell olio per friggere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

