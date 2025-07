Può essere fotografico ma anche dell olio nei cruciverba: la soluzione è Filtro

Home / Soluzioni Cruciverba / Può essere fotografico ma anche dell olio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Può essere fotografico ma anche dell olio' è 'Filtro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FILTRO

Curiosità e Significato di Filtro

Approfondisci la parola di 6 lettere Filtro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Filtro? Il termine filtro si riferisce a un dispositivo o sostanza che permette di separare o trattenere determinati elementi da un insieme, come nell'olio o nelle fotografie. In fotografia, un filtro può modificare la luce o i colori, mentre nell'olio aiuta a rimuovere impurità o particelle indesiderate. Insomma, il filtro è uno strumento fondamentale per migliorare e perfezionare ciò che si vuole ottenere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può essere a tempera o a olioPuò essere di olio e benzina ma anche di caffèPuò essere carpiato o avvitatoVincolato come può essere un immobileUn viaggio che può essere punitivo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Filtro

La definizione "Può essere fotografico ma anche dell olio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

I Imola

L Livorno

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T I N I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TITINA" TITINA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.