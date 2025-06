Serve al cuoco per friggere nei cruciverba: la soluzione è Padella

PADELLA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Padella più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Padella.

Perché la soluzione è Padella? Una padella è un recipiente usato in cucina, tipicamente di metallo o antiaderente, ideale per friggere e cuocere vari alimenti. È uno strumento indispensabile per preparare piatti come fritture, frittelle o pesce impanato. La sua forma ampia e bassa permette di gestire facilmente gli ingredienti e ottenere cotture uniformi, rendendola un alleato prezioso in ogni cucina.

P Padova

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

