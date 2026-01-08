Associazione cristiana per i lavoratori sigla

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Associazione cristiana per i lavoratori sigla' è 'Acli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACLI

Perché la soluzione è Acli? Le ACLI sono un'organizzazione cristiana che si impegna a tutelare i diritti dei lavoratori e a promuovere valori di solidarietà e giustizia sociale. Fondata su principi di fede e impegno civile, si occupa di assistenza, formazione e tutela dei diritti nel mondo del lavoro. La loro presenza rappresenta un punto di riferimento per chi cerca supporto e solidarietà in ambito professionale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Associazione cristiana per i lavoratori sigla" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Associazione cristiana per i lavoratori sigla". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Per risolvere la definizione "Associazione cristiana per i lavoratori sigla", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Associazione cristiana per i lavoratori sigla" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Acli:

A Ancona C Como L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Associazione cristiana per i lavoratori sigla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

