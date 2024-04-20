Associazione per la difesa delle specie a rischio sigla

Home / Soluzioni Cruciverba / Associazione per la difesa delle specie a rischio sigla

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Associazione per la difesa delle specie a rischio sigla' è 'Wwf'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WWF

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Associazione per la difesa delle specie a rischio sigla" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Associazione per la difesa delle specie a rischio sigla". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Associazione per la difesa delle specie a rischio sigla nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Wwf

Se la definizione "Associazione per la difesa delle specie a rischio sigla" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Associazione per la difesa delle specie a rischio sigla" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Wwf:

W Washington W Washington F Firenze

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Associazione per la difesa delle specie a rischio sigla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ha per simbolo un pandaSigla da titoli a basso rischioAssociazione di alpini siglaUn associazione per la difesa delle tradizioni agroalimentariAssociazione temporanea d imprese siglaLa sigla di un associazione animalista