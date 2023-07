Un associazione di lavoratori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un associazione di lavoratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SINDACATO

Significato/Curiosità : Un associazione di lavoratori

Un'associazione di lavoratori o sindacato è un'organizzazione composta da lavoratori che si uniscono per proteggere i propri interessi e migliorare le condizioni di lavoro. Queste organizzazioni rappresentano i lavoratori nelle trattative con i datori di lavoro per garantire salari equi, orari di lavoro adeguati, condizioni di sicurezza sul lavoro e altri diritti fondamentali. I sindacati forniscono anche supporto ai lavoratori in caso di conflitti o controversie sul posto di lavoro, offrendo consulenza legale e rappresentanza legale se necessario. Inoltre, promuovono la solidarietà tra i lavoratori e la consapevolezza dei loro diritti, organizzando scioperi, manifestazioni e altre forme di protesta per far sentire la loro voce e raggiungere obiettivi comuni. Gli obiettivi principali di un'associazione di lavoratori o sindacato sono la tutela dei diritti dei lavoratori, il miglioramento delle condizioni lavorative e la lotta per la giustizia sociale nel mondo del lavoro.

