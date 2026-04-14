Un associazione tra enti

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un associazione tra enti' è 'Consorzio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONSORZIO

Perché la soluzione è Consorzio? Un consorzio rappresenta un'associazione tra enti che collaborano insieme per raggiungere obiettivi comuni. Questa forma di collaborazione permette a più organizzazioni di unire risorse, competenze e capacità per migliorare la propria efficacia e competitività. Spesso viene costituito per la gestione di progetti specifici, la condivisione di servizi o lo sviluppo di iniziative di interesse collettivo. La creazione di un consorzio favorisce la cooperazione tra enti diversi, rafforzando la loro presenza e influenza nel contesto di riferimento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un associazione tra enti". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un associazione tra enti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Consorzio

In presenza della definizione "Un associazione tra enti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un associazione tra enti" conferma che la soluzione 'Consorzio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Consorzio

C Como O Otranto N Napoli S Savona O Otranto R Roma Z Zara I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un associazione tra enti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Consorzio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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