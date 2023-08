Associazione per lavoratori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Associazione per lavoratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ACLI

Significato/Curiosità : Associazione per lavoratori

Le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) rappresentano un'importante associazione per lavoratori in Italia. Fondate nel 1944, le ACLI hanno storicamente promosso i diritti dei lavoratori, la giustizia sociale e l'equità. Offrono servizi come assistenza legale, supporto previdenziale e formativo, e si battono per la tutela dei diritti umani e delle fasce più deboli della società. Le ACLI hanno giocato un ruolo fondamentale nella costruzione del welfare italiano e nella difesa dei valori cristiani nella sfera lavorativa e sociale. Oggi, le ACLI continuano a essere un pilastro dell'organizzazione civile in Italia.

