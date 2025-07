Un associazione per i lavoratori nei cruciverba: la soluzione è Acli

ACLI

Curiosità e Significato di Acli

Perché la soluzione è Acli? Le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) sono un’organizzazione di ispirazione cattolica che si impegna a tutelare i diritti dei lavoratori, promuovendo solidarietà, formazione e servizi sociali. Fondate per sostenere chi lavora, rappresentano un punto di riferimento per chi desidera migliorare le proprie condizioni e partecipare attivamente alla vita comunitaria. Un esempio di come il movimento sociale può fare la differenza.

Come si scrive la soluzione Acli

A Ancona

C Como

L Livorno

I Imola

