La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Alcide : guidò la Democrazia Cristiana' è 'De Gasperi'.

SOLUZIONE: DE GASPERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Alcide : guidò la Democrazia Cristiana" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alcide : guidò la Democrazia Cristiana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è De Gasperi? Alcide De Gasperi fu una figura chiave nella storia politica italiana, guidando con saggezza e determinazione la Democrazia Cristiana durante un periodo cruciale di ricostruzione e stabilità del paese. La sua leadership contribuì a rafforzare le istituzioni democratiche e a promuovere un nuovo inizio per l’Italia nel dopoguerra. La sua azione rimane un esempio di impegno e responsabilità nella storia politica nazionale.

Alcide : guidò la Democrazia Cristiana nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è De Gasperi

Per risolvere la definizione "Alcide : guidò la Democrazia Cristiana", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alcide : guidò la Democrazia Cristiana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione De Gasperi:

D Domodossola E Empoli G Genova A Ancona S Savona P Padova E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alcide : guidò la Democrazia Cristiana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

