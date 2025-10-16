Momento pericoloso e grave nei cruciverba: la soluzione è Frangente

Luca Bianchi | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Momento pericoloso e grave' è 'Frangente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRANGENTE

Curiosità e Significato di Frangente

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Frangente, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Soluzione Momento pericoloso e grave - Frangente

Come si scrive la soluzione Frangente

Se "Momento pericoloso e grave" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Le 9 lettere della soluzione Frangente:
F Firenze
R Roma
A Ancona
N Napoli
G Genova
E Empoli
N Napoli
T Torino
E Empoli

