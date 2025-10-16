Momento pericoloso e grave nei cruciverba: la soluzione è Frangente

FRANGENTE

Curiosità e Significato di Frangente

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Frangente, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Grave scomunicaAria grave ed enfaticaIl sapere intervenire al momento giustoStrumento a fiato dal suono graveUn grave reato

Come si scrive la soluzione Frangente

Se "Momento pericoloso e grave" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

R Roma

A Ancona

N Napoli

G Genova

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

