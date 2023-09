Strumento a fiato dal suono grave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento a fiato dal suono grave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OTTAVINO

Significato/Curiosità : Strumento a fiato dal suono grave

L'"ottavino" è uno strumento a fiato, noto anche come "flauto piccolo" o "flauto sopranino," che fa parte della famiglia dei flauti traversi. Tuttavia, si differenzia dai flauti più comuni per le sue dimensioni più piccole e il suono più acuto. L'ottavino è costruito in modo simile al flauto tradizionale, ma è approssimativamente la metà della dimensione, il che lo rende uno degli strumenti a fiato più piccoli e più agili. Nonostante la sua piccola dimensione, l'ottavino è capace di produrre note acute e cristalline e può essere utilizzato in una varietà di generi musicali, dalla musica classica alla contemporanea. È noto per la sua agilità e la sua capacità di eseguire passaggi veloci e virtuosistici. L'ottavino è uno strumento affascinante che aggiunge un tocco distintivo a molte composizioni musicali.

