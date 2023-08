Aria grave ed enfatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aria grave ed enfatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PROSOPOPEA

Significato/Curiosità : Aria grave ed enfatica

La prosopopea, nota anche come personificazione o anima, è una figura retorica che attribuisce caratteristiche umane, sentimenti o azioni a oggetti inanimati, animali o concetti astratti. Questa figura retorica è spesso utilizzata per rendere il discorso più vivido ed espressivo, creando un'immagine più chiara e coinvolgente nella mente dell'ascoltatore o del lettore. Ad esempio, si può dire che "il vento ulula tra gli alberi", attribuendo al vento l'azione di ululare come farebbe un animale. La prosopopea è un potente strumento letterario che permette di comunicare concetti complessi e emozioni in modo suggestivo ed evocativo.

Altre risposte alla domanda : Aria grave ed enfatica : aria; grave; enfatica; Il mondo dei salaria ti; Aspira continuamente aria ; Area nasale umida di svaria ti mammiferi; Pieno di aria ; Getta aria in testa; Quello di persona costituisce un grave reato; Una grave malattia in breve; Quello d arte non è grave ; grave malattia in breve; grave reato penale; Pomposa, enfatica ; È usato per indicare, enfatica mente, rispetto e ammirazione;

Cerca altre Definizioni