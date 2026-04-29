Grave frattura religiosa

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grave frattura religiosa' è 'Scisma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCISMA

Perché la soluzione è Scisma? Lo scisma è un grave frattura religiosa che si verifica quando una comunità di fedeli si distacca dall'unità di un’istituzione religiosa, creando una divisione insanabile. Questo evento può essere causato da divergenze dottrinali, dispute di potere o tensioni storiche, portando alla nascita di chiese o confessioni separate. La rottura compromette l'armonia e l’uniformità della fede condivisa, generando divisioni durature tra i credenti. La storia è ricca di esempi di scismi che hanno segnato profondamente le rispettive religioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grave frattura religiosa". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Grave frattura religiosa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scisma

La soluzione associata alla definizione "Grave frattura religiosa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grave frattura religiosa" conferma che la soluzione 'Scisma' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Scisma

S Savona C Como I Imola S Savona M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grave frattura religiosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scisma' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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