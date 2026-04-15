Un grande e pericoloso pescecane

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un grande e pericoloso pescecane' è 'Squalo Tigre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SQUALO TIGRE

Perché la soluzione è Squalo Tigre? Lo squalo tigre è un grande e pericoloso pescecane noto per la sua taglia imponente e il comportamento aggressivo. Questa specie si distingue per le strisce nere e bianche sul corpo, che ricordano le tigri terrestri, e per la capacità di adattarsi a diversi ambienti marini. La sua presenza nelle acque tropicali e subtropicali rappresenta una minaccia per le altre specie e, occasionalmente, anche per gli esseri umani. La sua reputazione di predatore temuto lo rende uno degli squali più riconoscibili e studiati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un grande e pericoloso pescecane". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un grande e pericoloso pescecane nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Squalo Tigre

La soluzione associata alla definizione "Un grande e pericoloso pescecane" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un grande e pericoloso pescecane" conferma che la soluzione 'Squalo Tigre' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Squalo Tigre

S Savona Q Quarto U Udine A Ancona L Livorno O Otranto T Torino I Imola G Genova R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un grande e pericoloso pescecane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Squalo Tigre' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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