Un grande e pericoloso pescecane
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un grande e pericoloso pescecane' è 'Squalo Tigre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SQUALO TIGRE
Perché la soluzione è Squalo Tigre? Lo squalo tigre è un grande e pericoloso pescecane noto per la sua taglia imponente e il comportamento aggressivo. Questa specie si distingue per le strisce nere e bianche sul corpo, che ricordano le tigri terrestri, e per la capacità di adattarsi a diversi ambienti marini. La sua presenza nelle acque tropicali e subtropicali rappresenta una minaccia per le altre specie e, occasionalmente, anche per gli esseri umani. La sua reputazione di predatore temuto lo rende uno degli squali più riconoscibili e studiati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un grande e pericoloso pescecane". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Un grande e pericoloso pescecane nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Squalo Tigre
La soluzione associata alla definizione "Un grande e pericoloso pescecane" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un grande e pericoloso pescecane" conferma che la soluzione 'Squalo Tigre' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Squalo Tigre
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un grande e pericoloso pescecane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Squalo Tigre' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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