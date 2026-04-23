Colpiti da grave sventura

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Colpiti da grave sventura' è 'Funestati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FUNESTATI

Perché la soluzione è Funestati? Le persone funestate sono coloro che si trovano a vivere momenti di grande sofferenza a causa di eventi drammatici e devastanti. Questi individui sono colpiti da grave sventura, che può derivare da perdite, calamità o circostanze inaspettate che alterano profondamente la loro vita quotidiana. La parola evoca un senso di tristezza e di lutto, sottolineando la gravità della situazione attraversata. La loro condizione testimonia quanto possa essere improvviso e pesante il peso di una sventura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpiti da grave sventura". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Colpiti da grave sventura nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Funestati

Quando la definizione "Colpiti da grave sventura" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpiti da grave sventura" conferma che la soluzione 'Funestati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Funestati

F Firenze U Udine N Napoli E Empoli S Savona T Torino A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpiti da grave sventura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Funestati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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