POTAGE

Curiosità e Significato di Potage

Perché la soluzione è Potage? Potage è un termine francese che indica una zuppa o minestra cremosa, spesso a base di verdure frullate. È un piatto caldo e confortante, ideale per utilizzare ortaggi di stagione e creare un pasto leggero ma saporito. Il suo nome richiama l'arte culinaria francese, perfetta per chi ama gustare pietanze delicate e raffinate, come suggerisce anche il gioco di parole con verdura dello chef.

Come si scrive la soluzione Potage

Hai davanti la definizione "Il passato di verdura dello chef" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

O Otranto

T Torino

A Ancona

G Genova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F U T C N I E E C T Mostra soluzione



