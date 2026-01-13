Il fritto misto di verdura e crostacei tipico della cucina giapponese

SOLUZIONE: TEMPURA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il fritto misto di verdura e crostacei tipico della cucina giapponese" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il fritto misto di verdura e crostacei tipico della cucina giapponese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Tempura? La tempura è un piatto giapponese che combina verdure e crostacei immersi in una pastella leggera e fritti fino a doratura. È noto per la sua consistenza croccante e il sapore delicato, spesso servito con una salsa di soia. Questo piatto rappresenta una tecnica di frittura tipica del Giappone, apprezzata in tutto il mondo per la sua semplicità e gusto raffinato.

In presenza della definizione "Il fritto misto di verdura e crostacei tipico della cucina giapponese", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il fritto misto di verdura e crostacei tipico della cucina giapponese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tempura:

T Torino E Empoli M Milano P Padova U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il fritto misto di verdura e crostacei tipico della cucina giapponese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

