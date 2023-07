Un coltivatore di verdura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un coltivatore di verdura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ORTOLANO

Significato/Curiosità : Un coltivatore di verdura

Un coltivatore di verdura, noto anche come ortolano, è un agricoltore specializzato nella coltivazione di ortaggi e verdure. Con passione e dedizione, lavora la terra, seguendo cicli stagionali e pratiche agricole sostenibili per produrre cibi freschi e nutrienti. Sceglie attentamente i semi, prepara il terreno, semina, innaffia e cura le colture con attenzione, affrontando sfide meteorologiche e agronomiche. L'ortolano è un custode della biodiversità, coltivando varietà tradizionali e locali, spesso tramandate di generazione in generazione. La sua attività contribuisce alla sicurezza alimentare e promuove uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente. Attraverso i suoi prodotti, porta sulle nostre tavole la bontà della natura e l'amore per la terra.

Altre risposte alla domanda : Un coltivatore di verdura : coltivatore; verdura; Gli insetticidi del coltivatore ; coltivatore di cotone o di caffè in vaste tenute; La speciale impugnatura del motocoltivatore ; coltivatore agricolo... che divide a metà; La forma sintattica usata in Il bambino non mi mangia la verdura ; Nel brodo e nella verdura ; Terreno coltivato a frutta e verdura ; Pasticci di verdura e formaggio al forno; Una verdura da pinzimonio;

Cerca altre Definizioni