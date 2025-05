Passato di verdura nei cruciverba: la soluzione è Purè

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Passato di verdura' è 'Purè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PURÈ

Curiosità e Significato di "Purè"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Purè, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Il purè è una preparazione culinaria ottenuta schiacciando o frullando verdure cotte, come patate, carote o piselli, fino a ottenere una consistenza liscia e cremosa. È spesso servito come contorno e può essere arricchito con burro, panna o spezie per esaltarne il sapore.

Come si scrive la soluzione: Purè

Stai cercando la risposta alla definizione "Passato di verdura"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

U Udine

R Roma

È -

