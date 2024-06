Un passato di verdura

: Nella normale alimentazione giornaliera in famiglia o al ristorante rappresenta spesso il primo piatto del pasto meridiano o serale. Per minestra, anche detta potage, s'intende un cibo che solitamente nei pasti (pranzi o cene) formali è servito dopo un antipasto. Nell'accezione più comune del termine, nella gran parte delle zone d'Italia, per "minestra" s'intendono i primi piatti a base liquida, come le zuppe e il brodo (minestra in brodo), ma in alcuni casi anche la pastasciutta (minestra asciutta).

Francese: Sostantivo: potage f . minestra.