CARTE PIACENTINE

Curiosità e Significato di Carte Piacentine

Vuoi sapere di più su Carte Piacentine? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 15 lettere nella pagina dedicata: Carte Piacentine.

Perché la soluzione è Carte Piacentine? Le carte piacentine sono un mazzo di carte tradizionali provenienti dalla provincia di Piacenza, molto usate per giochi di società e divertimenti locali. La loro origine affonda le radici in antiche tradizioni, e spesso si dice che siano state portate dalle truppe francesi per giocare ad Aluette, un popolare gioco di carte. Un pezzo di storia e cultura regionale da scoprire.

Come si scrive la soluzione Carte Piacentine

Stai cercando la risposta alla definizione "Furono importate dalle truppe francesi per giocare ad aluette"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

P Padova

I Imola

A Ancona

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

