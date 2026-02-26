Da esse affluiscono le truppe di rincalzo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Da esse affluiscono le truppe di rincalzo' è 'Retrovie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RETROVIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Da esse affluiscono le truppe di rincalzo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Da esse affluiscono le truppe di rincalzo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Retrovie? Le retrovie sono le aree situate dietro la linea di combattimento principale, dove si concentrano le riserve e le truppe di rinforzo. Questi spazi permettono di organizzare e rifornire le forze in prima linea, garantendo una maggiore efficienza durante le operazioni militari. Le retrovie svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento della logistica e del supporto strategico, consentendo di rifornire velocemente i combattenti impegnati sul fronte. Sono un punto cruciale per la gestione delle risorse belliche.

Quando la definizione "Da esse affluiscono le truppe di rincalzo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Da esse affluiscono le truppe di rincalzo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Retrovie:

R Roma E Empoli T Torino R Roma O Otranto V Venezia I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Da esse affluiscono le truppe di rincalzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

