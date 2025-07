Furono storici ad Anzio e in Normandia nei cruciverba: la soluzione è Sbarchi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Furono storici ad Anzio e in Normandia' è 'Sbarchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SBARCHI

Curiosità e Significato di Sbarchi

Perché la soluzione è Sbarchi? Gli sbarchi sono operazioni militari in cui le truppe sbarcano da navi o mezzi di trasporto sulle coste nemiche, spesso durante le guerre mondiali. Sono momenti decisivi per il controllo territoriale e lo sviluppo dello scontro. Ricordano eventi storici come gli sbarchi ad Anzio e in Normandia, simboli di coraggio e strategia militare. Questi eventi hanno cambiato il corso della storia, lasciando un segno indelebile.

Come si scrive la soluzione Sbarchi

Hai davanti la definizione "Furono storici ad Anzio e in Normandia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

B Bologna

A Ancona

R Roma

C Como

H Hotel

I Imola

