Furono signori di Urbino
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Furono signori di Urbino' è 'Montefeltro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MONTEFELTRO
Perché la soluzione è Montefeltro? Montefeltro rappresenta una regione storica e geografica situata nell’Italia centrale, conosciuta per la sua storia ricca e il paesaggio suggestivo. Questa zona è stata dominata da potenti signori di Urbino, che esercitavano il loro controllo su territori e risorse, contribuendo allo sviluppo culturale e politico della regione. La presenza dei signori di Urbino ha lasciato un’impronta significativa nel patrimonio artistico e architettonico di Montefeltro, rendendo questa provincia un esempio di raffinata storia medievale e rinascimentale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Furono signori di Urbino". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Furono signori di Urbino nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Montefeltro
Questa pagina è dedicata alla definizione "Furono signori di Urbino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Furono signori di Urbino" conferma che la soluzione 'Montefeltro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Montefeltro
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Furono signori di Urbino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Montefeltro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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