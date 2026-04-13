Furono signori di Urbino

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Furono signori di Urbino' è 'Montefeltro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONTEFELTRO

Perché la soluzione è Montefeltro? Montefeltro rappresenta una regione storica e geografica situata nell’Italia centrale, conosciuta per la sua storia ricca e il paesaggio suggestivo. Questa zona è stata dominata da potenti signori di Urbino, che esercitavano il loro controllo su territori e risorse, contribuendo allo sviluppo culturale e politico della regione. La presenza dei signori di Urbino ha lasciato un’impronta significativa nel patrimonio artistico e architettonico di Montefeltro, rendendo questa provincia un esempio di raffinata storia medievale e rinascimentale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Furono signori di Urbino". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Furono signori di Urbino nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Montefeltro

Questa pagina è dedicata alla definizione "Furono signori di Urbino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Furono signori di Urbino" conferma che la soluzione 'Montefeltro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Montefeltro

M Milano O Otranto N Napoli T Torino E Empoli F Firenze E Empoli L Livorno T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Furono signori di Urbino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Montefeltro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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