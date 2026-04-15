Furono signori di Milano prima dei Visconti

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Furono signori di Milano prima dei Visconti' è 'Torriani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORRIANI

Perché la soluzione è Torriani? I Torriani furono una potente famiglia di signori di Milano che governarono la città prima dell'ascesa dei Visconti. La loro influenza si estese nel XIV secolo, quando detenevano il controllo politico ed economico della regione. Con una rete di alleanze e possedimenti, i Torriani riuscirono a mantenere il potere per diversi decenni, contribuendo alla crescita urbana e culturale di Milano. La loro presenza lasciò un'impronta significativa nella storia locale prima del dominio dei Visconti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Furono signori di Milano prima dei Visconti". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Furono signori di Milano prima dei Visconti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Torriani

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Torriani

T Torino O Otranto R Roma R Roma I Imola A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Furono signori di Milano prima dei Visconti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Torriani' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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