Ad Annibale furono fatali quelli di Capua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ad Annibale furono fatali quelli di Capua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OZI

Significato/Curiosita : Ad annibale furono fatali quelli di capua

annibale in capua è un'opera in due atti di giuseppe farinelli, su libretto di luigi romanelli. la prima rappresentazione ebbe luogo al teatro alla scala... Romana, non tanto al fatto che i cartaginesi si rilassarono con i famosi «ozi capuani», ma alla tenacia e disciplina delle armate romane. gli uomini di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

