Furono sconfitti da Roma ad Aquilonia nel 293 aC

Home / Soluzioni Cruciverba / Furono sconfitti da Roma ad Aquilonia nel 293 aC

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Furono sconfitti da Roma ad Aquilonia nel 293 aC' è 'Sanniti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANNITI

Come completare la definizione Definizione: Furono sconfitti da Roma ad Aquilonia nel 293 aC

Furono sconfitti da Roma ad Aquilonia nel 293 aC Risposta: SANNITI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: S______

S______ Inizia con: S

S Finisce con: I

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Definizione: "Furono sconfitti da Roma ad Aquilonia nel 293 aC". Risposta: SANNITI. Lunghezza: 7 lettere. Schema utile: S______.

Perché la soluzione è Sanniti? I Sanniti erano un'antica popolazione italica che, nel 293 a.C., furono sconfitti dall'esercito romano ad Aquilonia. Questa vittoria segnò un importante momento nel processo di conquista romana dell'Italia meridionale, consolidando il dominio su questa regione. I Sanniti erano noti per la loro resistenza e il loro spirito guerriero, ma alla fine furono sopraffatti dalla superiorità militare di Roma. La battaglia di Aquilonia rappresentò un episodio decisivo nella storia delle guerre sannitiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Furono sconfitti da Roma ad Aquilonia nel 293 aC". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Sanniti' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Furono sconfitti da Roma ad Aquilonia nel 293 aC: soluzione cruciverba da 7 lettere

La definizione "Furono sconfitti da Roma ad Aquilonia nel 293 aC" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Furono sconfitti da Roma ad Aquilonia nel 293 aC" conferma che la soluzione 'Sanniti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Sanniti

Schema parole: 7

La soluzione inizia con S

La soluzione finisce con I

Schema iniziale: S______

Schema finale: ___NITI

Le 7 lettere della soluzione Sanniti

S Savona A Ancona N Napoli N Napoli I Imola T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Furono sconfitti da Roma ad Aquilonia nel 293 aC" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sanniti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fecero passare i Romani sotto le forche caudinePopolo italico che combatté con i RomaniFurono sconfitti da SillaAd Annibale furono fatali quelli di CapuaA Milano guida ad esempio l 1 a Roma il 3Dalla fondazione di Roma: Ad urbeVi furono sconfitti i TurchiFurono sconfitti da Narsete presso Gualdo Tadino