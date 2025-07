Il successore di Kennedy nei cruciverba: la soluzione è Johnson

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il successore di Kennedy' è 'Johnson'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

JOHNSON

Curiosità e Significato di Johnson

Perché la soluzione è Johnson? Johnson si riferisce a Lyndon B. Johnson, il presidente degli Stati Uniti che ha succeduto a John F. Kennedy dopo il suo assassinio nel 1963. È noto per aver portato avanti importanti riforme sociali e per aver guidato il paese durante il conflitto in Vietnam. La parola rappresenta quindi il nome di un leader che ha preso il comando dopo un evento tragico, segnando un momento storico cruciale.

Come si scrive la soluzione Johnson

Hai davanti la definizione "Il successore di Kennedy" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

J Jolly

O Otranto

H Hotel

N Napoli

S Savona

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B O A S I V U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ABUSIVO" ABUSIVO

